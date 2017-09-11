Световозвращающие фликеры: зачем они нужны, рассказали белгородским школьникам

18:11

Активисты ОНФ провели «Урок дорожной грамоты» в школе №44, недалеко от которой находится небезопасный пешеходный переход.

Общественники и автоинспекторы вручили ребятам памятки с правилами безопасного перехода проезжей части и подарили светоотражающие браслеты с изображением российского флага, а после провели по маршруту «дом – школа – дом» и рассказали об опасных участках.

После уже дети с помощью сотрудников ДПС призывали водителей к соблюдению правил и внимательности на дорогах, особенно возле школ.

Координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям» в Белгородской области Елена Власова рассказала, что вопросы безопасности на дорогах в Белгородской области постоянно находятся в повестке дня регионального отделения ОНФ.

Мы ежегодно в начале сентября проводим акции для школьников. Кроме того, в течение учебного года постоянно проводим мониторинги, обращаемся к властям с просьбой дооборудовать аварийно-опасные участки и пешеходные переходы, находящиеся вблизи учебных заведений. Однако для сохранения жизни и здоровья детей в первую очередь важно, чтобы они сами знали, как вести себя на дороге. Елена Власова

Активисты ОНФ обратили внимание на пешеходный переход на улице Энергетиков, которым пользуются ученики школы №44. В этом месте водители, находясь за пределами городской черты, могут развивать скорость до 90 км в час. Из-за расположенного рядом кармана пешеход появляется на проезжей части неожиданно и водителю сложно остановить машину. Елена Власова рассказала, что ОНФ направит обращение к властям с просьбой повысить там меры безопасности. Вариантов несколько: перенести знак «Конец населённого пункта», установить искусственную неровность или дополнительные дорожные знаки.

Напомним, за 7 месяцев в области в 77 дорожно-транспортных происшествиях получили травмы 83 ребёнка. В прошлом году аварий с участием несовершеннолетних было на 20,3 % меньше, а пострадавших детей – на 18,6 %.