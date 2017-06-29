Суд запретил деятельность «Цитробела» ещё на три месяца

11:28

Октябрьский районный суд Белгорода признал завод виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещения.

Основанием для составления протокола об административном правонарушении в отношении ООО «Цитробел» послужили нарушения санитарных требований:

– к производственным помещениям в цехе глубинной ферментации;

– к естественному освещению в варочном отделении цеха глубинной ферментации;

– к условиям хранения солей в солевом складе цеха глубинной ферментации;

– к оборудованию в цехе глубиной ферментации;

– к искусственному освещению в цехе глубиной ферментации;

– к хранению уборочного инвентаря и домашней одежды на участке сушки химического цеха.

Все эти факторы, по мнению суда, создают реальную угрозу жизни и здоровью работников и качеству готовой продукции. Поэтому он признал завод виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта», и назначил ему наказание в виде административного приостановления деятельности на 90 суток.

Суд учёл характер совершённого «Цитробелом» административного правонарушения, имеющего повышенную общественную опасность, и конкретные обстоятельства дела, а также то, что предприятие связано с эксплуатацией взрывопожароопасных и химических опасных производственных объектов 1-го, 2-го и 3-го классов и использует воспламеняющие, горючие взрывчатые и токсичные вещества.

Суд считает, что только административное приостановление деятельности завода поможет решить проблему. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда г. Белгорода.