Суд по административному делу в отношении белгородского «Цитробела» отложен

10:25

От участников заседания потребовали предоставления дополнительных сведений.

В частности, судья обратила внимание на необходимость предоставления устава «Цитробела» для чёткого определения профиля деятельности предприятия.

Представителям Росприроднадзора было предложено более внятно обозначить позицию относительно сути допущенных, по их мнению, заводом нарушений.

Напомним, завод «Цитробел» считается виновником в распространении по Белгороду неприятных запахов. Предприятие винит во всём погоду, мэрия заявляет о нарушениях.