Страсти вокруг одной парковки: встреча № 3

12:03

5 апреля состоялось третье собрание жильцов домов на Свято-Троицком бульваре в Белгороде с представителями администрации и ТСЖ.

Напоминаем, по утверждению жильцов дома № 15 по Свято-Троицкому бульвару, придомовую территорию, нарушая ст. 36 «Жилищного кодекса РФ», незаконно приватизировал предприниматель Андрей Бутусов. Он оборудовал на ней коммерческую автостоянку, ограничивая въезд жильцов на данную территорию.

Безусловно, нельзя отрицать, что эта земля находится в частной собственности. В первую очередь, нашей целью было обеспечить беспрепятственный доступ собственников, но, чтобы полностью проводить действенные меры с учётом правового поля, необходимо проверить все документы – нам нужно время. Учитывая интересы всех сторон, будем пытаться решить конфликт. Александр Немыкин руководитель Комитета по управлению Западным округом администрации Белгорода

Первая цель, по словам Александра Немыкина, была выполнена. Он связался с Андреем Бутусовым и тот, в свою очередь, пообещал, что до 5 июня жильцы домов смогут беспрепятственно въезжать и выезжать с земельного участка.

Препятствий для выезда и въезда не было. Всю неделю мы выезжали, как обычно. До сих пор наши машины стоят на стоянке. Мне кажется, что власти должны разрешить данную ситуацию. Может, предоставить Бутусову другую землю или выкупить у него эту землю. Любо она должна стать муниципальной, либо жильцы должны её выкупить. Семенихина Елена Анатольевна собственник квартиры

Ещё с 20 апреля Бутусов утвердил «Правила пользования земельным кластером и приобретения на объекте частной собственности», где стоимость одного часа для пользователей разовой категории составляет 500 рублей, от трёх до двадцати четырех часов – 3000 рублей. Жильцы также могут приобрести чип-карты постоянной категории согласно тарифам. От месячной 3300 – до годовой 32 400.

Для собственников жилья домов № 11 и № 15 поступило коммерческое предложение о покупке земельных участков на всей территории, включая детскую площадку. Минимальная цена за парковочное место составляет 230 тыс. рублей. Жильцы призывают друг друга не покупать земельные участки, а «отвоёвывать» их.

Представитель ТСЖ и жители домов попросили Немыкина организовать встречу с руководством.

Мы бы хотели встретиться с мэром и задать ему вопрос: почему на наши письма никто толком не реагировал? Но мы не намерены ждать. После праздников будем обращаться во все органы власти, включая приёмную президента. Николай Капустин председатель ТСЖ

Напомним, вторая встреча жильцов дома с представителями администрации и собственника стоянки в Белгороде состоялась 27 апреля.

