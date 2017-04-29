Страсти вокруг одной парковки, или Чья нынче придомовая территория

09:50

27 апреля во дворе одного из домов на Свято-Троицком бульваре состоялась встреча жильцов с представителями администрации и собственника стоянки, который не разрешает им парковать свои машины во дворе их дома.

Как утверждают жильцы дома № 15 по Свято-Троицкому бульвару, придомовую территорию вокруг, нарушая ст. 36 «Жилищного кодекса РФ», незаконно приватизировал предприниматель Андрей Бутусов. Он оборудовал на ней коммерческую автостоянку, ограничивая въезд жильцов на данную территорию.

Неоднократные жалобы в администрацию города на противозаконные действия остались без ответа.

Я написал порядка десятка писем: два на имя мэра, несколько – в комитет по земельным отношениям, департамент строительства, работал с западным округом по этому вопросу, но в ответ постоянные отписки: «Это не наше дело. Разбирайтесь сами. Пять лет гарантии прошло. Обращайтесь к застройщикам». Когда застройщик ещё был, мы писали в комитет земельных отношений. Нам ответили, что они передадут землю и со всем разберутся. Как только «Новая высота» обанкротилась, то сразу же продали участок. Мы даже не участвовали в торгах. Нас никто не известил, хотя мы первые должны были об этом узнать. Николай Капустин председатель ТСЖ

Дома были введены в эксплуатацию, а земля принадлежала строительной организации «Новая высота», пока та не обанкротилась. После данный участок земли выкупил на торгах Андрей Бутусов и сделал на всей территории коммерческую стоянку.

Бывший юрист «Новой высоты» Александр Басаргин сам стал заложником ситуации.

Я предлагаю жителям подать исковое заявление об установлении сервитута – права беспрепятственного прохода и проезда по земельному участку. Вообще это уникальная судебная практика, такой в Российской Федерации не было. Александр Басаргин юрист

На встрече присутствовал Александр Немыкин – работник Западного округа администрации Белгорода, который встал на сторону жителей.

Свою позицию высказал и Сергей Анохин – представитель владельца земельного участка А. Бутусова: «Установить сервитут — единственная здравая мысль. У жильцов проход и сейчас открыт, но ставить автомобиль либо хранить имущество – должно проговариваться».

Официальный представитель предложил жителям от лица товарищества внести добровольно деньги и выкупить участок, либо смириться и купить ежемесячный абонемент на парковку за несколько тысяч рублей. В любом случае, за один день ничего не решится. Две стороны конфликта к договорённости не пришли. Следующее собрание состоится 5 мая.

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