Стойленский ГОК принял участие в областном «Параде профессий»

15:35

Комбинат, входящий в Группу НЛМК, в числе крупнейших работодателей Белгородской области, принял участие в «Параде профессий», который прошёл в минувшие выходные на Соборной площади Белгорода.

Как сообщает пресс-служба комбината, традиционная профориентационная выставка-ярмарка в этом году собрала 33 техникума и колледжа Белгородской области, более 30 якорных работодателей, а также около 3000 школьников 7-11 классов.

Стойленский ГОК представлял базовое учебное заведение Старооскольский индустриально-технологический техникум (СИТТ).

Техникум разместил на площади палатку с рекламными баннерами и листовками о профессиях, которые востребованы на Стойленском ГОКе и специальностях, которые можно получить в техникуме.

Представители техникума провели для школьников мастер-класс с химическими опытами, а также продемонстрировали модель робототехники, распечатанную на 3D-принтере. Дети пообщались с преподавателями и студентами СИТТ, узнали о работе учебного заведения и получили первичные консультации по обучению.

По итогам выставки-ярмарки Старооскольский индустриально-технологический техникум стал победителем в номинациях «Лучший товар учебно-производственной деятельности «Золотые руки». На конкурс были представлены эксцентриковые тиски для станочных работ, которые изготовили студенты техникума.

Стойленский ГОК и СИТТ связывает тесное сотрудничество. На протяжении ряда лет комбинат и техникум реализуют проект дуальной системы обучения по четырём специальностям. СГОК также помогает техникуму в материально-техническом обеспечении, организует практику студентов на производстве и стажировку преподавателей в подразделениях предприятия.

В 2016 году Стойленский ГОК приобрёл для Старооскольского индустриально-технологического техникума уникальный симулятор тягового агрегата НП-1, программа которого разработана с учетом производственных реалий СГОКа. Практику на тренажёре проходят около 300 студентов.