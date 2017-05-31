В Белгороде:

Стоимость проезда в автобусе «по безналу» в Белгороде составляет 10 рублей

11:34
31 Мая 2017
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Как и раньше тем, кто выбирает наличный расчёт, поездка обойдётся на 5 рублей дороже – 15 рублей.

Тарифы на пассажирские перевозки были установлены во время 47-й сессии белгородского Городского совета. Это корреспонденту «Бел.Ру» подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, система безналичной оплаты установлена на 24 транспортных средствах – автобусах и троллейбусах 7-го и 8-го маршрутов. Для оплаты белгородцы также могут использовать свои гаджеты, которые подключены к системе Apple Pay или Samsung Pay. Однако некоторые жители областного центра сообщали о проблемах оплаты с помощью электронных систем на смартфонах.

 


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