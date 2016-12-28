Спортивный Белгород начнёт новый год с забега на 2017 метров

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Организаторы предлагают провести следующий год под знаком здорового образа жизни и наметили мероприятие на 12:00 1 января.

Легкоатлетический забег «Бежим 2017 метров в день обещаний» пройдёт по всему миру. На дистанцию в 2017 метров выйдут 43 города. Для участия в забеге в Белгороде необходимо пройти предварительную регистрацию.

Сбор участников на забег обещаний состоится 1 января в 11:30 возле музея-диорамы «Курская дуга. Белгородское направление». Каждый атлет получит номер для забега, на котором с обратной стороны можно написать свою цель на 2017 год. Организаторы предполагают, что число участников забега составит около 150 человек. Участие бесплатное. Подробности – по телефону 8-920-558-63-32.

На следующий день, 2 января, запланирован фестиваль спортивной, в том числе финской ходьбы «Рождественская тропа». Ожидается участие около 100 жителей и гостей города, включая воспитанников белгородских спортивных школ. Маршрут будет проходить от торгового центра в парке Победы на Соборную площадь. Начало – в 12 часов.

В третий день года на Соборной площади состоится спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья», принять участие в котором смогут все желающие. Конкурсная программа будет состоять из несложных эстафетных состязаний, а победителей ждут подарки, сюрпризы и отличное настроение. Желательна предварительная запись по телефону: 8-908-788-43-40. Начало – в 12:00.

4 января в полдень на главной площади города горожан ждёт зрелищное шоу с молодецкими забавами от клуба атлетического многоборья «Эра». Чудеса силушки богатырской спортсмены будут демонстрировать абсолютно бесплатно, рассказали в пресс-службе администрации Белгорода.