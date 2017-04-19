Сотни видов семян и саженцев растений представлены на выставке в Белгороде

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19 апреля в Белэкспоцентре открылись три межрегиональные специализированные выставки. Помимо товаров для сада и огорода, белгородцы могут приобрести оборудование и инвентарь для рыбалки, туризма, интерьера и отдыха.

«Свой дом, ландшафтный дизайн, сад, огород» – выставка, которая насыщает рынок качественным посадочным материалом. Садовый инвентарь, семена и саженцы, садовые и цветочные культуры: товары, которые помогут благоустроить территорию.

«Отдых, туризм, спорт, охота, рыбалка» – торговые павильоны этого направления способствуют оздоровлению населения, его культурному развитию. Горожане могут воспользоваться услугами туристических фирм, гостиниц, спортивных центров, приобрести специализированные товары, одежду и обувь для спорта и туризма.

«Товары и интерьеры для дома» – это экспозиции мебели для дома и дачи, предметы интерьера, текстиль.

220 предприятий представили свою продукцию и услуги на выставке в Белгороде. Участники съехались из 23 регионов России, Беларуси и Украины. Торговцы из Калужской, Псковской, Ростовской областей, Чувашской республики, Марий Эл и других субъектов съехались в Белгород для налаживания новых экономических связей и показа своей продукции на рынке.

Выставка будет работать до 23 апреля.

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