Соревнования по грунтовому спринту «БелМелСпринт» прошли в Белгороде

09:44

Состязания состоялись на площадке у авторынка во второй день фестиваля «БелМелФест».





Участниками Первенства мэра Белгорода по грунтовому спринту «БелМелСпринт» стали 40 экипажей из города и области. Соревнования включали в себя семь категорий. Спортсменам необходимо было показать лучшее время на дистанции и не сбить ограждения. Трасса для спринта готовилась специально в течение трёх недель.

Обладатели первых, вторых и третьих мест в каждой зачётной группе получили медали и сертификаты на право участия в финале Кубка ДОСААФ по ралли-рейдам. Соревнования состоятся 5 августа в Подмосковье, сообщает пресс-служба администрации города.

В категории «Абсолют» первое место завоевал Денис Золотухин. Вторым стал Сергей Богачёв, а третьим – Владимир Стативка.

В категории «Т3-Лайт» (UTV) был заявлен всего один экипаж.

Главный приз в категории «Полироль» забрал Александр Лавров. На полчаса от него отстал экипаж Алексея Пономарёва и Виталия Татаринцева, занявший второе место. Тройку лучших в этой категории замкнула команда Романа Сидунова и Ирины Деревянко.

В «ATV» равных не было Сергею Пархомову. На второй позиции разместился Александр Струков, третьим стал Павел Филимонов.

Победу в категории «Национальный» забрала команда Алексея Минеева и Сергея Поморцева. За ними на финиш прибыл экипаж Евсютиных: пилот Михаил и штурман Павел. Третье место в этой категории завоевали Андрей Гриценко со штурманом Артёмом Сиденко.

Лучший результат в категории «Рейд (Туризм)» показала команда Дмитрия и Романа Потаповых. Второе место завоевала команда Александра Савченко со штурманом Андреем Гончаренко. Третьими пришла команда Александра Красникова и Эдуарда Куприенко (штурман).

Самой многочисленной оказалась категория «Рейд-Спорт (ТР-0)». Золото здесь завоевал экипаж пилота Сергея Елизарова и штурмана Василия Канова. Второй результат показал и Андрей Кротов с Алексеем Свиридовым. Третье место принадлежит Александру Новоченко и Евгению Чубуку.

Фото администрации Белгорода

Видео Антона Гунтерёва

