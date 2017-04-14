Соглашение между региональной властью и железнодорожниками заключено в Белгородской области

13:30

Подписи под соглашением поставили губернатор региона Евгений Савченко и начальник Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Анатолий Володько.

Документ содержит перечень направлений сотрудничества сторон с целью повышения обеспеченности транспортом жителей Белгородской области.

В частности, предполагается сотрудничество в сфере модернизации железнодорожной инфраструктуры в пригородном комплексе – станций, вокзалов, остановочных пунктов. Будет проведена работа по повышению качества железнодорожной логистики, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области