Собачий досуг: где четвероногим весело в Белгороде

17:02

В преддверии новогодних праздников хотелось хорошенько поднять вам настроение. Поэтому я решила познакомить вас со своими друзьями. Знакомьтесь.









Каждый уикенд вот уже почти два года мы с четвероногими ходим – нет, не в баню – в лес. Тут, в Сосновке есть где побегать, поиграть, а главное – отвлечь своих хозяев от работы, компьютеров, телевизоров и вывести их на свежий воздух.

Мы играем, общаемся, а потом на смену нашему совместному безудержному веселью приходит время тренировки. Тут важно быстро перестроится и задать рабочий темп.

На тренировке у нас за главных Оксана и Наташа. Комплекс упражнений всегда разный: мы с хозяевами учимся команде «рядом», ходим змейкой, прыгаем через барьеры, выполняем команды, за что хозяева нас щедро балуют лакомствами.

Мы пытаемся каждый раз придумать что-то новое, но база у нас основная. То есть элементарный комплекс команд – это сидеть, лежать, рядом, ко мне. То есть команды, которые необходимы для жизни. Мы не готовим к соревнованиям, но готовим собак к жизни. Чтобы собаки умели общаться с людьми, с другими собаками, детьми и при этом не бояться и не проявлять агрессию. Оксана

волонтёр, кинолог

Моим друзьям здесь, конечно же, нравится. Вот, например, Ник – старожил группы. Ходит уже года полтора, а раньше с ним было тяжело – он никого не подпускал к себе, ругался постоянно. А потом стало понятно – его обижали. Тут у нас атмосфера совсем другая – дружеская, приятная, даже по-своему семейная. Хозяйка Ника очень довольна.

Первое время мы занимались самостоятельно, пытаясь хоть как-то наладить контакт с человеком, потому что невозможно было даже дотронуться до него, он пытался укусить.

Теперь же это самая добрая собака у нас в группе. Собака-обнимака, целовака, который безумно любит, чтобы его все тискали и жалели. Самый компанейский парень. Ольга

Хозяйка Ника

Частенько к нам присоединяются новенькие – вот Грей. Он охранник – работа серьёзная, постоянно надо быть начеку, с места никуда не уйдёшь. На занятие с ним пришла хозяйка Ирина. Грею, конечно, первое время было непривычно – он, поди, и не знал, что помимо него есть и другие четвероногие.

Поначалу у парня, конечно, была истерика. Но девочки дали буквально несколько советов, и через 10 минут его уже было не узнать. Вот сейчас видно: собачки бегают вокруг – он не кричит, не ругается, всё очень даже спокойно. Ирина

хозяйка Грея

Мне лично нравится подход тренера Натальи. Как вы видите, у нас с ней особая манера общения (как Наташа тренирует и кормит Мику)

Прогресс видно буквально с третьего занятия. То есть на третьем занятии мы уже видим, как меняется собака, как она адаптируется, комфортно начинает чувствовать себя в социуме, в обществе людей, собак. При разных условиях, разных звуках, разных трудностях. Наталья

волонтёр, кинолог

Хозяева, как и мы, в восторге. В общем, приходите и хозяев приводите! И, кстати, всех с наступающим.

видео Николая Русанова