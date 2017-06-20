Следственный комитет ищет очевидцев семейного ЧП в районе «Сити Молла Белгородского»

09:45

По подтверждённым данным, женщина, которая устроила поножовщину, скончалась на месте.

Напомним, что инцидент произошёл вчера, 19 июня, в посёлке Дубовое. По предварительной информации, в первой половине дня между водителем и пассажиром автомобиля Тойота Land Cruiser в районе торгово-развлекательного комплекса «Сити Молл Белгородский» произошёл конфликт, в ходе которого пассажир-женщина нанесла удары ножом водителю-мужчине, в результате чего произошло ДТП. Смерть подозреваемой наступила в результате нанесения себе телесных повреждений этим же ножом. Женщина скончалась на месте.

По факту произошедшего СУ СК РФ по Белгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

Для установления всех подробностей произошедшего следствие просит откликнуться очевидцев, автомобилистов, зафиксировавших инцидент на видеорегистраторы.

Обращения принимаются в следственном отделе по Белгородскому району по телефонам: (4722) 739-163 и 739-178.