В Белгороде:

Следователи в Белгороде проверяют инцидент с автоледи, не пропустившей скорую помощь

15:08
07 Мая 2017
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Женщина согласилась пропустить машину скорой помощи, которая везла онкологического больного, только после того, как врач начала снимать происходящее на видео. 

Пост был опубликован 30 апреля в социальной сети «ВКонтакте». Женщина-водитель автомобиля «Рено» не уступила дорогу скорой помощи во дворе многоквартирного дома в Белгороде.

Как сообщает следственное управление СКР по Белгородской области, по данному факту проводится доследственная проверка. Следствие даст правовую оценку действиям водителя и установит, пострадал ли в результате инцидента больной.


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