Следователи проверяют факт отравления угарным газом семьи с двумя детьми в Белгороде

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В результате отравления также пострадали их гости – женщина с маленьким ребёнком.

Инцидент произошёл в квартире многоквартирного дома на улице Мичурина. Семья с детьми 8 лет и 1 года отравились угарным газом, включив в квартире газовую плиту. Предположительно это произошло из-за засорения дымохода песком и отсутствия тяги.

В результате мать с детьми доставили в больницу, где врачи оказали им помощь. Отравление угарным газом также получили гости пострадавших – мать и ребёнок. Ребёнку потребовалась более серьёзная медицинская помощь.

О случившемся стало известно после публикации в одном из белгородских интернет-изданий. В настоящее время региональные следственное управление Следственного комитета Российской Федерации проводит доследственную проверку по данному факту.

Как сообщает ведомство, следствие даст правовую оценку действиям уполномоченных лиц управляющей компании, обслуживающей дом. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, 21 мая в Прохоровке угарным газом насмерть отравились мать и дочь. Предварительной причиной трагедии следователи называют засорённые дымоход и вентиляцию.