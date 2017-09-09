В Белгороде:

Шуховский автофестиваль с выставкой ретромашин стартовал в Белгороде

13:26
09 Сентября 2017
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На центральной площади БГТУ им. В.Г. Шухова  открылась уникальная автовыставка.

Вниманию белгородцев представлены экспонаты периода Второй  мировой войны,  специальные автомобили подразделений УВД, ГИБДД, МЧС, а также военная техника Национальной гвардии, пограничных войск и войск связи.

Хочется выразить благодарность владельцам автомобилей, которые согласились предоставить их для фестиваля. Ведь большая часть экспонатов находится в частных коллекциях. Сегодня мы можем познакомиться с техникой, которая была спроектирована в начале прошлого века, оценить уникальность и изящество конструкций.

Сергей Глаголев

ректор БГТУ им. В.Г. Шухова

В продолжение торжества в детский автогородок БГТУ им. В.Г. Шухова были приглашены школьники. Они участвовали в заездах на детских электро- и веломобилях по правилам дорожного движения, а также в тематических конкурсах и викторинах. Завершился первый день автофестиваля чемпионатом «Технолога» по автозвуку.

В нашем университете подобралась инициативная группа преподавателей и студентов транспортно-технологического факультета, которая решила заняться популяризацией автомобилей. Одной из приоритетных задач была профилактика ДТП и обеспечение безопасности дорожного движения.

Иван Новиков

заведующий кафедрой эксплуатации и организации движения автотранспорта

9  сентября с 12:00 до 17:00 гостей автовыставки ждёт Чемпионат «Технолога» по тюнингу и стайлингу, который пройдёт при поддержке Samopal Customs.

Завершится автовыставка 10  сентября. В этот день с 11:00  будут экспонироваться автомобили в номинациях «Ретро» и «Уникальные».

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