Школы для пенсионеров начнут работу в Белгороде

12:33

Занятия в университете «третьего возраста» начнутся с 27 февраля.

Университет будет работать в 27 территориях областного центра. В течение года на базе общеобразовательных школ несколько направлений подготовки: Школы финансовой, правовой и компьютерной грамотности, а также Школа безопасной жизнедеятельности и Школа здорового образа жизни проведут бесплатные занятия для пенсионеров.

Записаться в Университет необходимо до 25 февраля. Дополнительную информацию можно получить по телефонам (4722) 33-39-31, (4722) 52-18-73, (4722) 52-57-93, (4722) 52-96-42 или обраться по адресу: г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 62 или г. Белгород, ул. Королева, 8.

Занятия организует управление социальной защиты населения администрации Белгорода, сообщили в пресс-службе мэрии.