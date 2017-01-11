В Белгороде:

Школы Белгорода закрыты на карантин

11:47
11 Января 2017
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Зимние каникулы белгородских школьников продлятся до 16 января.

Соответствующее решение принято по рекомендации регионального Роспотребнадзора. По данным официального письма ведомства, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в первую неделю текущего года выше порогового уровня более чем на 30 %.

В период со 2 по 8 января этого года в Белгороде зафиксирован 2821 случай заболеваний гриппом и ОРВИ. Таким образом, показатель заболеваемости составил 74,5 на 10 тыс. населения. Показатель порогового уровня – 56,9.

За неделю темп прироста составил 23,6 %.

По информации пресс-службы мэрии, в инфекционные стационары города в первую неделю текущего года госпитализировано 104 человека, более трети из них – это дети до 14 лет. В Белгороде циркулирует сезонный грипп А (H3N2).

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