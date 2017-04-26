Шествие 5: В День Победы по улицам Белгорода вновь пройдёт Бессмертный полк

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9 мая с 9:00 до 10:30 у поклонного креста в честь Кирилла и Мефодия на Гражданском проспекте соберутся участники шествия. В Бессмертный полк может вступить любой человек.

Шествие Бессмертного полка – одно из главных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы.

В прошлом году порядка 25 тысяч человек приняли участие в шествии в областном центре, и более 100 тысяч – по области. Меньше в этом году не будет точно, потому что эта акция активно набирает обороты с каждым годом. Главная идеология – радость за Великую Победу. Константин Курганский руководитель регионального исполкома Общероссийского гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России»

На Гражданском проспекте будет организована интерактивная площадка, где каждый человек сможет расписаться на импровизированной стене Рейхстага за своего деда, получить георгиевскую ленточку или же спеть вместе с вокалистами института искусств и культуры песни военных лет, посмотреть выставку оружия.

Как только на площади закончится торжественный парад войск, колонна Бессмертного полка двинется на Соборную площадь, а затем в парк Победы, где пройдут массовые народные гуляния.

В Центре молодёжных инициатив работает штаб «Волонтёров Победы», где каждый желающий может получить исчерпывающую информацию о праздновании, ветеранах или же предложить свою помощь как волонтёр.

По всей стране 24 апреля стартовала акция «Георгиевская ленточка», волонтёры Победы начали раздавать ленточки. Получить её можно в любой день в штабе Бессмертного полка (ЦМИ). Количество лент не ограничено, планируется раздать более 5 тысяч только в Белгороде. Мария Никитина председатель регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы»

Помимо этого в штабе расскажут, как правильно нужно носить георгиевскую ленточку. Ношение ленточки не допускается в испорченном виде, на голове, ниже пояса, на сумке. Не стоит крепить её и на кузове автомобиля.

Свою историю георгиевская ленточка начала от ленты солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца, учреждённого в 1769 году Екатериной II. Её цвета – черный и оранжевый – символизируют «дым и пламень».

Кроме того, стартует акция «Подвези ветерана» – каждый желающий может помочь ветерану не словом, а делом: довезти его до места как в день праздника, так и в любой другой.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам горячей линии в Белгороде: (4722) 58-99-24 и 32-15-98.

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