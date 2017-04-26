Шествие 5: В День Победы по улицам Белгорода вновь пройдёт Бессмертный полк
9 мая с 9:00 до 10:30 у поклонного креста в честь Кирилла и Мефодия на Гражданском проспекте соберутся участники шествия. В Бессмертный полк может вступить любой человек.
Шествие Бессмертного полка – одно из главных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы.
На Гражданском проспекте будет организована интерактивная площадка, где каждый человек сможет расписаться на импровизированной стене Рейхстага за своего деда, получить георгиевскую ленточку или же спеть вместе с вокалистами института искусств и культуры песни военных лет, посмотреть выставку оружия.
В прошлом году порядка 25 тысяч человек приняли участие в шествии в областном центре, и более 100 тысяч – по области. Меньше в этом году не будет точно, потому что эта акция активно набирает обороты с каждым годом. Главная идеология – радость за Великую Победу.
Константин Курганский
руководитель регионального исполкома Общероссийского гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России»
Как только на площади закончится торжественный парад войск, колонна Бессмертного полка двинется на Соборную площадь, а затем в парк Победы, где пройдут массовые народные гуляния.
В Центре молодёжных инициатив работает штаб «Волонтёров Победы», где каждый желающий может получить исчерпывающую информацию о праздновании, ветеранах или же предложить свою помощь как волонтёр.
Помимо этого в штабе расскажут, как правильно нужно носить георгиевскую ленточку. Ношение ленточки не допускается в испорченном виде, на голове, ниже пояса, на сумке. Не стоит крепить её и на кузове автомобиля.
По всей стране 24 апреля стартовала акция «Георгиевская ленточка», волонтёры Победы начали раздавать ленточки. Получить её можно в любой день в штабе Бессмертного полка (ЦМИ). Количество лент не ограничено, планируется раздать более 5 тысяч только в Белгороде.
Мария Никитина
председатель регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы»
Свою историю георгиевская ленточка начала от ленты солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца, учреждённого в 1769 году Екатериной II. Её цвета – черный и оранжевый – символизируют «дым и пламень».
Кроме того, стартует акция «Подвези ветерана» – каждый желающий может помочь ветерану не словом, а делом: довезти его до места как в день праздника, так и в любой другой.
Более подробную информацию можно узнать по телефонам горячей линии в Белгороде: (4722) 58-99-24 и 32-15-98.
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