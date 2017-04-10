Шахматному клубу ДЮСШ № 4 в Белгороде выделят новое помещение

10:06

В настоящее время отделение находится в доме № 34 по улице 5 Августа. На постоянной основе здесь занимается около 100 детей.





Во время рабочей поездки клуб детско-юношеской спортивной школы № 4 посетил глава администрации города Константин Полежаев. Педагоги рассказали ему, что на самом деле желающих заниматься в шахматном отделении в два-три раза больше, но принять их не могут из‑за нехватки мест.

Но рядом с клубом есть пустая пристройка к дому, где когда-то был магазин. В настоящий момент это помещение находится в муниципальной собственности.

Глава города поручил передать пристройку в управление муниципальной детско-юношеской спортивной школе № 4 и помочь с ремонтом, сообщает пресс-служба администрации Белгорода.

Фото пресс-службы администрации Белгорода