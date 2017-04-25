Сезон фонтанов в Белгороде откроется 1 мая

18:14

В 12:00 запустят пять фонтанов в разных частях областного центра.

Так, в полдень они начнут работу на Народном Бульваре, на площадке БелГУ «Покровитель», возле дома офицеров и возле детской музыкальной школы № 5. А на аллее Дружбы возле «Центра досуга» заработает Пасхальный фонтан.

В 13:00 запустят фонтан возле музея-диорамы «Огненная Дуга», фонтан «Театральный» возле городского центра народного творчества «Сокол» и фонтан «Девочка с гусем» на Свято-Троицкий бульваре.

В 18:00 включат «Сухой фонтан» возле киноцентра «Русич».

Кроме того, 1 мая в 18:00 в Парке Победы и в Центральном парке культуры и отдыха им. В. И. Ленина состоится праздничное открытие летнего сезона танцевальных вечеров отдыха, рассказали в пресс-службе мэрии.