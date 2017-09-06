В Белгороде:

Сергей Тетюхин и Маргарита Нестерова помогут белгородцам выбрать свой вид спорта

10:20
06 Сентября 2017
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Жители Белгорода присоединятся ко всероссийской акции «Я выбираю спорт».

Мероприятие запланировано на 9 сентября. Начнётся оно в 10:00 в парке Победы в Белгороде.

Участниками праздника станут олимпийский чемпион по волейболу Сергей Тетюхин и победительница Универсиады в Казани по плаванию Маргарита Нестерова.

В программе – показательные выступления по тхэквондо, кикбоксингу, художественной и спортивной гимнастике, акробатике, соревнования по теннису и баскетболу.

К сведению родителей, в парке будут размещены стенды с информацией о спортивных секциях, школах и клубах Белгорода.

Организатор акции в Белгороде – городское управление по физической культуре и спорту, сообщили в пресс-службе мэрии.


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