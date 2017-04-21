Сергей Степашин вручил знак отличия самому образцовому дому Белгорода

18:02

21 апреля председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин прибыл в Белгород с рабочим визитом и посетил микрорайон «Новый-2».

Здесь прошла церемония вручения жителям дома № 15 по ул. Газовиков знака отличия «Знак качества ЖКХ» и фасадной таблички «Дом образцового содержания».

Этот дом введён в эксплуатацию в 2009 году, в нём живут более 180 человек. Квартиры оснащены индивидуальной системой отопления и горячего водоснабжения. В доме установлены общедомовые и индивидуальные приборы учёта коммунальных ресурсов. Придомовая территория благоустроена, есть детские и спортивная площадки, работает ТОС.

Четыре года назад мы вернули традицию в стране выбора дома образцового содержания, и она прижилась. Белгородская область, пожалуй, – одна из немногих областей, где сегодня не первый дом образцового содержания. Вообще таковых домов в настоящее время по стране не больше 60. Сергей Степашин

Микрорайон «Новый-2» начал развиваться в начале 1990-х годов. В данный момент здесь проживают более 4000 человек, планируется рост численности до 7000 жителей. Микрорайон состоит из индивидуальной жилой застройки и многоквартирных домов разной этажности.

Также делегация осмотрела построенный в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирный дом № 9 по ул. Зелёной в п. Дубовое Белгородского района и микрорайон «Улитка», сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области