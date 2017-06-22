Сергей Куликов: Мы планируем вывезти все машины из дворов

15:50

21 июня местные журналисты посмотрели, как идёт капитальное благоустройство дворовых территорий в Белгороде.

В этом году в областном центре отремонтируют 62 двора. Их отбирали в два этапа: сначала в рамках муниципальной программы реформирования ЖКХ – таким образом были отобраны 38 дворов. А затем весной текущего года по федеральной программе «Комфортная городская среда» дополнительно отобрали 24 двора.

Партийный проект претворяется по всей России. Единороссы поставили задачу, чтобы нашим жителям жилось комфортно. У нас, в области, по проекту «Комфортная городская среда» от «Единой России» планируется охватить четыре территории: Белгород, Белгородский район, Шебекино и Губкин. Проект рассчитан на пять-шесть лет. Задача стоит такая: чтобы совместно с местными властями привести территорию дворов в соответствующий порядок. На этот год на Белгородскую область выделено 475 миллионов рублей. В Белгороде будут отремонтированы 24 дворовые территории. Иван Конев

депутат партии «Единая Россия», депутат Белгородского городского Совета, председатель общественной совета партийного проекта «Городская среда» в Белгородской области

Всего на ремонт 62 дворов выделено 594 млн рублей, 394 млн рублей из них – деньги из муниципального бюджета.

Чтобы оценить ход работ по благоустройству дворов, местные журналисты посетили три дворовые территории Белгорода. Все они – на разных этапах реконструкции. Так, во дворе, расположенном по проспекту Славы, 129, уже выровняли бордюры, наметили, а в некоторых местах выложили плиткой дорожки, сейчас засыпают щебёнкой ямы и готовят дорогу к новому асфальту.

При этом местные жители не сразу сошлись в едином мнении, что двору нужно больше: детские площадки или парковки. В конечном итоге остановились на детских площадках.

Согласовали со всеми жителями дизайн проекта до всех подробностей, а перед этим было согласование с ресурсоснабжающими организациями, начали строить. Конечно, всегда будут недовольные. Например, сейчас один прохожий сказал: «Вы бессовестные, вы всё не учли». В чём его недовольство – негде ставить машины. Мы идём по тому принципу, который предложили Евгений Савченко и Константин Полежаев. У нас двор без автомобилей. Это наша конечная цель. Если где-то из-за плотности застройки невозможно это сделать, то необходимо минимизировать количество автомобилей, которые стоят во дворах. Больше детских площадок, спортивных площадок, необходимых сушилок и приспособлений для выбивания ковров. Всё это мы соблюли. Сергей Куликов

руководитель департамента городского хозяйства администрации Белгорода

Поясним, что речь идёт не о полной ликвидации парковок, а о вынесении стоянок машин за дворовую территорию по периметру дома.

Наш дом построен в 1985 году. Дворовая территория в последнее время была в ужасном состоянии. Мы узнали, что есть такая программа и объявлен конкурс. Мы приняли участие и победили. С этого момента мы начали собирать подписи, провели собрание. Некоторые жильцы опасались, что за ремонт придётся платить. Федеральная и городская программа позволили отремонтировать свой двор. Мы очень довольны. Поддерживаем администрацию в их инициативе. На собрании мы обсудили проект и внесли свои изменения. Администрация пошла нам на уступки. Работает очень хорошая бригада. Благоустраивает наш двор «Дорстрой». Нашли общий язык с прорабом, но мы такие, что и с рулеткой можем всё замерить. Контролируем каждый процесс. Любовь Аулова

старшая по дому

После сдачи дворовых территорий местные жильцы берут на себя обязательство содержать свой двор. Заранее они договариваются о цене, которую им нужно будут за это платить.

Ещё одна точка – двор дома по адресу: ул. Садовая, 33. Там сейчас устанавливают сушилки во дворе, укладывают плитку и готовят дорогу к асфальту. При этом, как сказала местная жительница, проект утверждали трижды, потому что в плане реконструкции всё время что-то меняли. Например, переносили сушилки от дороги, чтобы чистое бельё сохло не в дорожной пыли.

Как рассказал руководитель департамента строительства и архитектуры администрации Белгорода Василий Голиков, материалы при строительстве используют местные: тротуарная плитка и бортовые камни – это белгородские заводы ЖБК и «АрБет», щебень – с губкинских карьеров, а скамейки, фонари освещения и урны – тоже с белгородских заводов ЗМК и «Новатор».

Приоритет мы делаем на практичность и долговечность, а также на оптимальную стоимость тех материалов, которые мы используем при благоустройстве. Мы разработали типовые узлы сопряжения внутридворовых проездов и тротуарных дорожек рядом с входами в подъезды для граждан с ограниченными возможностями. Возле тех подъездов, где проживают инвалиды по зрению, предусмотрена укладка тактильной плитки. Для маломобильной группы населения разработаны соответствующие комфортные дорожки и пандусы, так называемый типовой узел, который позволяет максимально комфортно передвигаться на инвалидной коляске. Василий Голиков

руководитель департамента строительства и архитектуры

Как уже было отмечено, работу контролируют старшие по дому, они и подписывают акты выполненных работ. Гарантийный срок – пять лет.

При этом в этом году есть несколько особенностей реализации в Белгороде федеральной программы «Комфортная городская среда». Она заключается в том, что сами жильцы домов участвуют в благоустройстве двора. Горожане высаживают кустарники, помогают красить ограждение или турникеты, потому что требование для получения федерального софинансирования реконструкции двора – трудовое участие горожан. Ещё одно обязательное требование проекта – участие студенческих строительных отрядов. В Белгороде все отряды проинформированы и вовлечены как одни из субподрядчиков. Кроме того, хозяйствующие объекты, которые расположены во дворах или рядом с ними, в обязательном порядке финансово помогают в ремонте дворовых территорий.

Во дворе домов № 63 и 67 по Костюкова работы уже завершены, осталось установить беседку и закончить озеленение.

Получилось даже лучше, чем мы ожидали. До ремонта во дворе невозможно было находиться, гулять жильцы выходили куда угодно, только не во двор. Теперь же здесь есть детская площадка, лавочки, сушилка для белья, пешеходные дорожки, тренажёрная площадка. Каждый вечер на детской площадке – ажиотаж: ребята играют. Я здесь живу с рождения, и за тридцать лет нам впервые сделали такую красоту. Екатерина Маслиева

житель дома

Напомним, в прошлом году в Белгороде было отремонтировано 75 дворовые территорий.