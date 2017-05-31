Семьям Белгорода больше не придётся возить детей в разные детсады

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Теперь родителям с двумя детьми от трёх до семи лет обязаны предоставить место для младшего ребёнка в том же детсаду, который посещает старший.

Такое решение, направленное на повышение доступности дошкольного образования, принял Белгородский городской Совет пятого созыва на очередной сессии.

Помимо этого депутаты горсовета одобрили установку двух новых бюстов на Аллее героев. Народные избранники поддержали ходатайство БРОМОО «Союз десантников» об увековечивании памяти Героев РФ Юрия Чумака и Юрия Ворновского, сообщает пресс-служба администрации Белгорода.

Юрий Чумак в 1999 году вместе со своей группой попал под обстрел боевиков во время выполнения боевого задания в Дагестане. Он и командир погибли, оставшись прикрывать отход сослуживцев.

Уроженец Корочанского района Юрий Ворновской тоже являлся участником второй чеченской войны. 20-летний младший сержант погиб в 2000 году в Шатойском районе, но, тяжело раненый, успел уничтожить 11 боевиков.

Звания Героя России Юрию Чумаку и Юрию Ворновскому присвоено посмертно.