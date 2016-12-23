Самые значимые для региона даты 2017 года назвали в Белгороде

09:58

22 декабря в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке состоялась презентация календаря знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2017 год.

В его издании принимали участие известные в Белгороде и области краеведы, специалисты архивов, представители творческих союзов.

В соответствии с Указом Президента России 2017 год объявлен Годом экологии. В связи с этим в качестве иллюстративного оформления использованы фотографии Павла Косухина, а также архивные снимки заповедника «Белогорье», изображающие уникальную природу Белгородской области.

2017 год станет юбилейным для видных общественных и политических деятелей региона, работников культуры, литературы и искусства. Среди них – почётные граждане Белгородской области Виктор Булыгин, Фёдор Клюка, Анатолий Зеликов, известные белгородские писатели Евгений Дубравный, Владимир Молчанов, Борис Осыков, художники Станислав Дымов, Владимир Пронькин, Евгений Савотченко, Алексей Тюрин, заслуженный деятель искусств Иван Трунов и многие другие.

Отметят юбилеи предприятия: Белгородский абразивный завод (50 лет), Старооскольский механический завод (105 лет), швейная фабрика «Россиянка» (80 лет), Шебекинский машиностроительный завод (150 лет). Также в 2017 году исполнится 350 лет со дня образования Белгородской епархии.

Значимыми событиями являются 290-летие со дня образования Белгородской губернии и 100-летие областной общественно-политической газеты «Белгородская правда».