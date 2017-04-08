Самого мастерского водителя выбрали в Белгороде

21:41

8 апреля в Белгороде состоялся второй этап открытого чемпионата БГТУ имени В. Г. Шухова по автомногоборью.

Принять участие могли все желающие, достигшие 18 лет и имеющие водительское удостоверение категории «B». Трассу можно было проходить на собственном автомобиле.

Испытать свои навыки решили 22 человека, 16 из них – студенты. Победители определялись в номинациях «Абсолютный зачёт», «Студент», «Командный зачёт», «Знаток ПДД» и «Лучший пилот». Задачей участников было сдать экзамен на знание правил дорожного движения за максимально короткое время и показать на практике свои навыки фигурного вождения.

После практической части была проведена викторина, в которой за правильные ответы на вопросы можно было получить памятный сувенир.

По результатам соревнований в абсолютном зачёте победителями и призёрами стали Евгений Дуганов, Евгений Охрименко, Константин Шипилов.

В номинации «Студент» первые места заняли Александр Демченко, Сергей Каськов и Вячеслав Шаповалов.

Лучшим пилотом и одновременно знатоком ПДД признан Евгений Дуганов.

В командном зачёте победу одержали Евгений Охрименко и Константин Шипилов.

Победители награждены дипломами, медалями, сертификатами на бесплатную пиццу и необходимыми для автомобилиста вещами, такими как автомобильные аптечки и канистры бензина. Кроме того, победитель номинации «абсолют» Евгений Дуганов получил телефон.

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