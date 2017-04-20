С искусством Японии в течение двух дней будут знакомиться жители Белгорода

10:58

Лекции о стране восходящего солнца 20 и 21 апреля состоятся в выставочном зале «Родина».

Лектором выступит кандидат искусствоведения, выпускница кафедры теории и истории искусства Академии художеств им. Репина, сотрудник Научно-просветительного отдела Государственного Эрмитажа Анна Егорова. Научные интересы Анны Алексеевны связаны с японским театром и декоративно-прикладным искусством, а также историей взаимовлияний японского и европейского искусства конца XIX – начала ХХ веков. Анна Егорова также является одним из авторов каталога временной выставки «Японская керамика Сацума в собрании Эрмитажа» в 2009 году и автором нескольких циклов лекций, посвящённых истории японской культуры и искусства.

20 апреля состоится лекция «Искусство Японии в шедеврах и Национальных сокровищах». Участники лекции узнают, кто и как создавал выдающиеся произведения японского искусства, как они раскрывают основы национальной эстетики и как повлияли на японскую и мировую культуру. Маяками в этом путешествии станут десять Национальных сокровищ из музейных собраний Японии.

21 апреля пройдёт лекция под названием «Образы Японии в произведениях искусства: монах, самурай, гейша», героями которой выбраны буддийские монахи и подвижники, военачальники и герои многочисленных войн, а также прославленные красавицы «Зелёных кварталов». Их портреты, судьбы и произведения помогут создать многогранный и удивительный образ Японии.

Организаторами лекция являются Фестиваль искусств «АРТ-ОКНО» и выставочный зал «Родина».

Начало лекций – в 18:30. Вход свободный.