С 1 сентября во всех школах Белгорода введена безналичная оплата питания

17:27

Нововведение предполагает, что родители могут оплачивать питание ребёнка в школе через отделение или терминал любого банка или мобильное приложение.

То есть им больше не придётся передавать ребёнку деньги в конверте, чтобы он отдал их классной руководительнице для оплаты питания. Это облегчает жизнь и учителя, так как через него не проходят наличные деньги, и комбината питания.

Задача педагога – отметить в виртуальной школе присутствие ребёнка, а затем в талоне написать число питающихся. После по этим талончикам составляется реестр, и бухгалтерия комбината питания отслеживает количество школьников, получивших обеды.

Отметим, что в школах действует система предварительного накрытия столов: когда дети приходят на перемену в столовую, а для них уже готовы обеды. Теперь эта система автоматизирована.