С 1 сентября во всех школах Белгорода введена безналичная оплата питания
Нововведение предполагает, что родители могут оплачивать питание ребёнка в школе через отделение или терминал любого банка или мобильное приложение.
То есть им больше не придётся передавать ребёнку деньги в конверте, чтобы он отдал их классной руководительнице для оплаты питания. Это облегчает жизнь и учителя, так как через него не проходят наличные деньги, и комбината питания.
Задача педагога – отметить в виртуальной школе присутствие ребёнка, а затем в талоне написать число питающихся. После по этим талончикам составляется реестр, и бухгалтерия комбината питания отслеживает количество школьников, получивших обеды.
Отметим, что в школах действует система предварительного накрытия столов: когда дети приходят на перемену в столовую, а для них уже готовы обеды. Теперь эта система автоматизирована.Напомним, пилотный проект по внедрению безналичной оплаты школьного питания впервые реализовали на базе новой городской школы № 50. Его там запустили в середине апреля.
Инфографика пресс-службы администрации Белгорода