В Белгороде:

С 1 сентября во всех школах Белгорода введена безналичная оплата питания

17:27
01 Сентября 2017
672
0

Нововведение предполагает, что родители могут оплачивать питание ребёнка в школе через отделение или терминал любого банка или мобильное приложение. 

То есть им больше не придётся передавать ребёнку деньги в конверте, чтобы он отдал их классной руководительнице для оплаты питания. Это облегчает жизнь и учителя, так как через него не проходят наличные деньги, и комбината питания.

Задача педагога – отметить в виртуальной школе присутствие ребёнка, а затем в талоне написать число питающихся. После по этим талончикам составляется реестр, и бухгалтерия комбината питания отслеживает количество школьников, получивших обеды.

Отметим, что в школах действует система предварительного накрытия столов: когда дети приходят на перемену в столовую, а для них уже готовы обеды. Теперь эта система автоматизирована.  

Напомним, пилотный проект по внедрению безналичной оплаты школьного питания впервые реализовали на базе новой городской школы № 50. Его там запустили в середине апреля. 

оплата питания


Инфографика пресс-службы администрации Белгорода

Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

9132
В Белгородской области разрешили регистрировать браки в парках
8176
11-летнего мальчика ищут в Белгороде
7941
Шахтёров из Белгородской области не спасут из-под завалов рудника «Мир»
7065
Илью Ефимеца отыскали в селе Беловское Белгородского района
5565
МЧС предупреждает жителей Белгородской области о сильных дождях и грозах
Бел.Ру Онлайн
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика