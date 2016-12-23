В Белгороде:

Рождественская ярмарка в европейском стиле откроется в Белгороде

13:17
23 Декабря 2016
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Торговые павильоны, стилизованные под домики, начнут свою работу в 15:00 24 декабря на Соборной площади.

«Ярмарка на Соборной» будет также включать в себя развлечения и мастер-классы ремесленников, сувениры и угощения, народные хороводы и чаепитие.

Сказочные торговые домики разделят на две зоны. Первая с каруселями, сладкой ватой и сувенирной продукцией будет предназначена исключительно для детей и семейного отдыха. Во второй – общей зоне все желающие смогут отведать жареные сосиски, шашлыки, угоститься слабоалкогольными напитками и другими яствами.

20 сказочных домиков в новогодние праздники для своих гостей предложат блюда на мангале и вертеле, горячие основные блюда и закуски, кондитерскую и мучную продукцию, слабоалкогольные и безалкогольные напитки.

В новогоднюю и рождественскую ночи, а также в ночь с 13 на 14 января ярмарка на Соборной площади будет работать до 04:00, в остальные дни (с 24 декабря 2016 года до окончания праздников) – с 11:00 до 22:00.

На территории ярмарки также разместятся каток, зоопарк, карусели и фотобудки с локальным хэштэгом #городДобройзимы, рассказали в пресс-службе администрации областного центра.

Фото пресс-службы администрации Белгорода

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