Рождественская ярмарка в Белгороде будет работать до конца новогодних праздников

19:21

24 декабря на Соборной площади не только зажглись огни на главной ёлке города, но и начала работу праздничная ярмарка, стилизованная под европейские домики.

20 деревянных домиков, украшенных еловыми ветвями, предлагают гостям и жителям города традиционные сладости: сладкую вату, попкорн, кукурузу. Помимо этого отведать можно блюда на мангале, шашлык, сладости – булочные изделия, разные печенья, и, конечно, горячие напитки: чай, кофе и традиционный для праздников глинтвейн.

Такая масштабная ярмарка в Белгороде открылась впервые. А свою работу продолжит до конца всех праздничных мероприятий. В новогоднюю и рождественскую ночи, а также с 13 на 14 января ярмарка будет работать до 04:00.

Для удобства городок поделен на две зоны. Первая – детская, рядом с катком. Здесь можно ответь любимые детские сладости. С другой стороны белгородцы могут попробовать самые разные блюда. Сувенирная продукция также представлена на ярмарке: как детские игрушки, так и украшения, сделанные в техниках народного творчества.

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