Росреестр проведёт день открытых дверей для белгородцев

14:53

Бесплатные консультации специалистов можно получить 16 ноября с 8:00 до 12:00.

Мероприятие пройдёт по адресу: г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, 162, новый корпус.

Белгородцы смогут получить бесплатные юридические консультации по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного земельного надзора, кадастровой оценки недвижимости, землеустройства, электронных услуг и сервисов, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Белгородской области.