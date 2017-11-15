В Белгороде:

Росреестр проведёт день открытых дверей для белгородцев

14:53
15 Ноября 2017
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Бесплатные консультации специалистов можно получить 16 ноября с 8:00 до 12:00. 

Мероприятие пройдёт по адресу: г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, 162, новый корпус.

Белгородцы смогут получить бесплатные юридические консультации по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного земельного надзора, кадастровой оценки недвижимости, землеустройства, электронных услуг и сервисов, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Белгородской области. 


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