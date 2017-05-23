Роспотребнадзор: У учащихся школы № 20 Белгорода не было отравления

11:30

У восьми учеников установлен норовирус, который они могли подхватить вне образовательного учреждения.

Напомним, 12 апреля в школе № 20 было зафиксировано массовое отравление учащихся. По данному факту внеплановые проверки провели региональные управление Роспотребнадзора и Следственное управление Следственного комитета. Администрация города взяла инцидент под особый контроль.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Белгородской области в столовой образовательного учреждения обнаружили некоторые нарушения требований СанПиН в виде некачественной уборки помещений и мытья кухонного инвентаря. По данным фактам в отношении средней школы № 20 был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.

При этом СУ СКР по Белгородской области также отмечает в числе нарушений в столовой некачественное мытьё столового инвентаря и несоблюдение времени нахождения на мармите или горячей плите готовых первых и вторых блюд.

Но ведомство в возбуждении уголовного дела отказало из-за отсутствия события преступления. Ни у кого из восьми школьников, обратившихся за медицинской помощью, диагноз «пищевая токсикоинфекция» не подтвердился. У всех детей выявлен патоген Norovirus G1, а у одного из детей ещё и Norovirus G11.

Вместе с тем только четверо из пострадавших детей питались 11 апреля в школьной столовой, а всего в этот день питание получили около 700 учащихся. Норовирус может быть распространён воздушно-капельным путём, поэтому однозначно утверждать, что заболевание учеников вызвано нарушениями СанПиН, которые выявило управление Роспотребнадзора по Белгородской области, нельзя.

Эти данные указывают на отсутствие вины директора, заместителя директора данной школы и повара-бригадира в возникновении заболевания у детей. Школьники могли получить вирус не в процессе обучения и питания в школе. Таким образом заболевание детей не образует события преступлений, предусмотренных ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» и ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает пресс-служба администрации Белгорода со ссылкой на Следственное управление СК РФ по региону.