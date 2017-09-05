Роман Романенко: Детей после полёта в космос желательно не иметь в течение года.

17:36

Герой России, совершивший два полёта в космос общей длительностью в год, ответил на вопросы студентов БГТУ им. В.Г. Шухова.

В космонавты Роман пошёл по стопам отца.

Мечтал быть военным, лётчиком, музыкантом – играл в школьном ансамбле. Потом поступил в военное училище в Чернигове. По окончании семь лет летал с космонавтами на Байконур, и посоветовали пройти отбор. Полтора года мучений, медицины, разных тестов – через полтора года зачислили. Всего десять лет подготовки – и первый полёт. Роман Романенко

Невесомость серьёзно влияет на организм даже подготовленного человека.

Частично меняется форма внутренних органов, из костей вымывается кальций. Даже кровь бежит по-другому. На орбите каждый день положено два часа физической нагрузки – на велотренажёре, на беговой дорожке. На Земле свой тренер вместе с врачами контролирует физическое состояние. За полгода полёта можно «вырасти» на 4-7 сантиметров: расслабляется мышечный каркас вокруг позвоночника. При приземлении можно потерять сознание из-за прилива крови. По секрету скажу, что детей после полёта в космос желательно не иметь в течение года. Роман Романенко

На вопрос, что больше всего поразило в космосе, ответил – красота Земли.

Техникой полностью это не передать, хотя туда каждые три месяца доставляется новейшая аппаратура. За один виток вокруг Земли увидишь и горы Южной Америки – красные, яркие, в Мексике вулканы дымятся. К вечеру Европу пролетишь. Дальше до Урала дороги видны, большие города, за Урал залетел – кирдык, темень до самой Японии. До Москвы не дотягиваем по траектории, 600 км – ближайшая точка. Но видна в пятницу кольцевая дорога – тоже красная от огней, а чуть позже она уже белая – пробки. Прибывают космонавты уже не впервые и сразу же хватаются за фотоаппарат – Землю поснимать. Роман Романенко

Родную землю начинаешь чувствовать после полёта по-другому.

Это сродни тому, как монахи уходят в пещеры и медитируют. Я ещё скажу: границ между государствами из космоса не видно. Бывало, на орбите до 16 человек из разных стран. Поругаться там – себе дороже. Потом этого человека придётся ещё полгода терпеть. Роман Романенко

Он рассказал и о том, что работа, в том числе и студентов технических вузов, помогает развивать космические технологии.