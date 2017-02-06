В Белгороде:

Рейсы в Нижний Новгород и Норильск вновь появятся в расписании аэропорта Белгорода

09:59
06 Февраля 2017
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Областной центр сразу с двумя городами свяжет авиакомпания «Нордстар».

Рейсы начнут выполняться с мая 2017 года по средам на самолётах «Боинг 737-800».

Из Норильска лайнер будет отправляться в 15:00. Через 1 ч 5 мин он приземлится в Нижнем Новгороде, после чего продолжит путь в Белгород. Общее время полёта составляет 6 ч 50 мин.

Обратно вылетать самолёт будет в этот же день в 21:40 с посадкой через 1 ч 5 мин в аэропорту Нижнего Новгорода. В Норильске воздушное судно приземлится в четверг в 08:15. В результате время полёта составит 6 ч 35 мин.

Белгородские споттеры со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Белгород сообщают, что на лето выполнение рейсов будет прервано из-за реконструкции взлётно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Полёты возобновятся в сентябре.

Продажа билетов на рейс Белгород – Нижний Новгород – Норильск уже стартовала.

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