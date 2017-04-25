Пять незаконных свалок за неделю обнаружили экоактивисты в Белгородской области

17:57

Стихийные свалки бытового и строительного мусора обнаружены в Белгороде, в Белгородском, Шебекинском и Яковлевском районах.

В рамках проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» за последнюю неделю на интерактивной карте появилось пять несанкционированных белгородских свалок: две – в областном центре, остальные – в Белгородском, Шебекинском и Яковлевском районах.

Все эти свалки нанесены на интерактивную карту ОНФ. Мы считаем, что они наносят вред окружающей среде, а некоторые являются и угрозой санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, поскольку расположены рядом с жилыми домами. Например, в Яковлевском районе, в урочище Маршалково, на территории стихийной свалки нами, кроме гор мусора, обнаружена также сточная труба, из которой загрязнённые воды текут по рельефу местности. Вячеслав Саламасов

координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Белгородской области

Теперь координаты свалок нанесены на одноимённую интерактивную карту, а информация об эконарушениях направлена активистами ОНФ в органы власти и надзорные ведомства.

Всего с начала проекта «Генеральная уборка» на интерактивную карту в регионе нанесено 18 свалок, шесть из них уже ликвидированы, рассказали в пресс-службе белгородского отделения ОНФ.

Фото пресс-службы регионального отделения ОНФ