Прокуратура Белгорода проверила законность повышения цен на хлеб в марте

15:57

Проверка проводилась совместно с региональным управлением Роспотребнадзора на основании обращения в «Чёрный список» ИА «Бел.Ру».

Рост отпускных цен зафиксирован в фирменных магазинах ОАО «Колос» – ООО «Фёдоровский хлеб» и ООО «Горячий хлеб» с 20 марта 2017 года. Повышение стоимости продукции предприятия-изготовителя в том числе коснулось хлеба «Дарницкий» новый формовой весом 0,65 кг на 1,02 рублей (4,3 %) и батона «Пектиновый» весом 0,38 кг на 1,25 рублей (9 %).

Согласно распоряжению главы Белгородской области от 28.07.1995 г. № 563-р, предельный уровень торговых надбавок для хлебобулочных изделий составляет 17 %. В ходе проверки превышения этого показателя не выявлено, оснований для принятия мер прокурорского реагирования нет, сообщает прокуратура Белгорода.