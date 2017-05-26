Прохожие держали напавшего на пенсионерку рецидивиста до приезда полиции

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Молодой человек, применяя силу, сорвал с 67-летней жительницы посёлка Майский золотую цепочку и скрылся в соседних дворах.

Преступление было совершено в Белгороде, когда пенсионерка шла на остановку. О случившемся она немедленно сообщила в полицию.

Прибывшие сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Белгороду обнаружили подозреваемого в грабеже во дворе многоквартирного дома, расположенного неподалёку от места преступления. 23-летнего белгородца, ранее судимого за имущественные преступления, удерживали прохожие, ставшие свидетелями случившегося. Правоохранители задержали молодого человека и доставили его в отдел полиции для разбирательства.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области, подозреваемый напал на пенсионерку вечером. Женщина пыталась оказать сопротивление, но местному жителю удалось сорвать с её шеи цепочку.

Молодой человек хотел скрыться во дворах, однако на крики пенсионерки сбежались прохожие, которые догнали злоумышленника и удерживали его до приезда стражей порядка. Сама пострадавшая в это время сообщила о преступлении в полицию.

При досмотре цепочка пенсионерки была изъята. В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия».

Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы.