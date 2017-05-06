19:19

5 мая воспитанники областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних совместно с профсоюзом «Правда» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим праздником Победы.

Профсоюз «Правда» помог организовать концерт ко Дню Победы в областном социально-реабилитационном центре и поздравил ветеранов ВОВ с 9 Мая.

5 мая воспитанники областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних совместно с профсоюзом «Правда» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим праздником Победы.

Реализуя программу «Правда Патриот», профсоюз, поддерживая связь поколений, проводит тематические вечера и встречи юных "правдивцев" с ветеранами, экскурсии к местам боевой славы, просмотры патриотических кинолент не только в преддверии Дня Победы, но и на протяжении всего года.

И на этот раз воспитанники реабилитационного центра и преподаватели показали интересное музыкально-сценическое выступление и приготовили для почетных гостей полевую кашу. В музыкальном спектакле дети и педагоги показали самые трогательные эпизоды военных лет: от объявления войны до радостных известий о победе над фашистскими войсками и шествии Бессмертного полка. Ветераны не сдерживали слёз и эмоций, сегодня было всё: фронтовые песни, стихотворения о солдатских буднях, письма с передовой, танцевальные номера и театральные зарисовки. После концерта воспитанники и гости праздника пообедали полевой кашей в яблоневом саду.

Для нас этот праздник – «со слезами на глазах. Это боль и горе утрат близких и родных. Но мы победили, пусть и дорогой ценой. И сейчас, в мирное время, сложно представить, как это – воевать, терять друзей, мерзнуть в окопах. Наша задача - говорить правду о Великой Отечественной войне и хранить мирное небо над головой. Сергей Фуглаев председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда»

Правдивцы давно помогают Центру на Крейде. Детям дарят подарки на дни рождения, поздравляют с праздниками, проводят культурно-досуговые мероприятия. А сегодня для них была организованна экскурсионная поездка в музей-заповедник «Прохоровское поле».

Сейчас в реабилитационном центре проживают 25 детей. Всего за 17 лет работы центра реабилитацию в нём прошли свыше 4 тысяч детей в возрасте от трёх до 18 лет. В центр попадают дети из неблагополучных семей. Здесь они находятся на реабилитации – от нескольких дней до нескольких лет. Более 80 % подопечных вернулись в родные семьи.

Фото Алексея Рашина