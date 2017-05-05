Профсоюз «Правда» подготовил для ветеранов эксклюзивный показ патриотического фильма в преддверии 9 Мая

19:35

4 мая в киноцентре «Русич» для ветеранов Великой Отечественной войны, воспитанников центра развития и социализации «Южный», правдивцев и их семей состоялся бесплатный показ фильма «А зори здесь тихие…» 2015 года.

В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне профсоюз «Правда» организовал для ветеранов кинопоказ фильма «А зори здесь тихие…» в новой версии 2015 года, который на эксклюзивных правах был любезно предоставлен профсоюзу кинокомпанией «РЕАЛ-ДАКОТА». В рамках программы «Правда Патриот», которую проводит наш профсоюз, мы организовали в преддверии великого праздника 9 Мая торжественное мероприятие – дружескую встречу на кинопоказе «А зори здесь тихие…». В этой акции мы преследуем важную цель – связь поколений. Наши ветераны ещё боевые, они в строю, они хотят быть полезными обществу, им есть, что рассказать молодёжи. Сейчас есть очень много «героев», которые хотят переписать историю, уменьшить заслуги нашей страны в Великой Отечественной войне, Ветераны же честно расскажут истинную правду об этой страшной войне. Сергей Фуглаев

председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда»

Правдивцы встречали ветеранов с цветами – алыми гвоздиками и подарками. Также свои поздравления для ветеранов подготовили воспитанники центра развития и социализации «Южный»: Дмитрий Столяров прочитал стихотворение Сергея Белкина «Меня нашли!», а затем воспитанники центра «Южный» подарили собственноручно сделанные тематические открытки и георгиевские ленточки.

После этого состоялся двухчасовой просмотр фильма Рената Давлетьярова «А зори здесь тихие…» по одноимённой повести Бориса Васильева. Участниками мероприятия стали более 150 человек.

Профсоюз «Правда» не просто так обратился именно к этому фильму.

Этот фильм показывает часть истории страшной войны. Он пронизан героизмом, отвагой тех, кто защищал нашу Родину в Великой Отечественной войне. А таких эпизодов в Великой Отечественной войне было много. Сергей Фуглаев

председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда»

Это не первый кинопоказ, который устраивает профсоюз. Прошлой осенью в таком же формате был показан фильм «28 панфиловцев».

Сегодняшнее поколение – одно из последних, кто вживую может слышать о легендарном подвиге наших ветеранов. Этот шанс мы должны использовать и как можно больше времени и внимания уделять нашим ветеранам. Благодаря подобным мероприятиям, мы воспитываем патриотический дух и передаём эту память о Великой Победе. Вячеслав Сушенков

руководитель комитета по управлению Восточным округом

К слову, профсоюз «Правда» не только в преддверии Дня Победы поддерживает связь поколений между ветеранами и молодёжью. В течение всего года правдивцы заботятся о ветеранах: поздравляют их с днём рождения, устраивают встречи и такие патриотические кинопоказы. Как отмечает председатель профсоюза «Правда» Сергей Фуглаев, важно, чтобы ветераны чувствовали себя нужными обществу: «В этот день все мы ощущаем себя единым народом, нас объединяет память о Великой Победе. Все мы испытываем чувство заслуженной гордости за свою страну и ее великую историю».

День Победы я встретил, когда мне было восемь лет. Я помню годы оккупации, слёзы матерей, когда встречали День Победы. Многие мои хуторяне не вернулись с поля боя. День Победы по красоте и значимости надо помнить. Я буду помнить, пока буду жив. В эти дни мы собираемся вместе с молодёжью, молодёжь ведь не знает, что такое война, что такое горе и голод, как страна поднимала сёла и города после бомбёжек. Сейчас по всей стране идёт акция «Бессмертный полк». Мне радостно видеть, как молодёжь в этом строю несёт своих дедов, прадедов. Акция будет продолжаться, пока мы будем помнить о войне. Владимир Кучеров

председатель Совета ветеранов Белгородского строительного колледжа

Среди ближайших мероприятий профсоюза в рамках программы "Правда Патриот" – поездка на Прохоровское поле и в музей бронетанковой техники вместе с ветаранами Восточного округа. Она состоится уже завтра, 6 мая.

Фото автора и межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда»