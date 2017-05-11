Проекты благоустройства дворов Белгорода утвердили в мэрии

16:52

Сегодня, 11 мая, в мэрии обсуждались новые схемы дворов и предложения жителей.

При разработке нового облика каждого из дворов были учтены требования безопасности и правил благоустройства, Градостроительного кодекса, организации сетевых коммуникаций.

В обсуждении участвовали жители многоквартирных домов, чьи дворы в этом году будут ремонтировать, архитекторы и сотрудники департамента городского хозяйства и управления капитального строительства.

В этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» комплексно благоустроят 24 двора и набережную зону реки Везёлка.

Пресс-служба администрации Белгорода сообщает, что собравшиеся пришли к консенсусу и подписали схемы благоустройства дворов. Теперь менять утверждённые схемы нельзя.

Фото пресс-службы администрации Белгорода