В Белгороде:

Проекты благоустройства дворов Белгорода утвердили в мэрии

16:52
11 Мая 2017
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Сегодня, 11 мая, в мэрии обсуждались новые схемы дворов и предложения жителей. 

При разработке нового облика каждого из дворов были учтены требования безопасности и правил благоустройства, Градостроительного кодекса, организации сетевых коммуникаций.

В обсуждении участвовали жители многоквартирных домов, чьи дворы в этом году будут ремонтировать, архитекторы и сотрудники департамента городского хозяйства и управления капитального строительства.

В этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» комплексно благоустроят 24 двора и набережную зону реки Везёлка.

Пресс-служба администрации Белгорода сообщает, что собравшиеся пришли к консенсусу и подписали схемы благоустройства дворов. Теперь менять утверждённые схемы нельзя.

Фото пресс-службы администрации Белгорода


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