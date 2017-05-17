В Белгороде:

Продвигать сотрудничество с зарубежными коллегами в сфере АПК договорились в Белгородском госуниверситете

10:20
17 Мая 2017
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На площадке вуза прошёл круглый стол с участием делегации атташе по вопросам сельского хозяйства стран – членов Европейского союза, Америки и Канады.

Со стороны университета во встрече участвовали представители руководства учебного заведения, а также научного сообщества, занимающиеся разработками в сфере агропромышленного комплекса.

Среди гостей были представители посольств Дании, Австрии, Германии, Великобритании, Венгрии, Норвегии и других стран. Руководил делегацией атташе по сельскому хозяйству посольства Нидерландов Эрик Смидт.

Делегации атташе рассказали о деятельности Белгородского госуниверситета, о международном сотрудничестве с коллегами, обучении иностранных студентов.

Сегодня наш университет занимает седьмое место среди всех российских университетов по числу иностранных студентов. У нас обучается более двух с половиной тысяч иностранных студентов из 80 стран мира. Наш университет развивает международную академическую мобильность и участвует в программе «Эразмус». Также сегодня мы имеем 18 совместных образовательных программ с нашими зарубежными вузами-партнёрами.

Михаил Трубицын
заместитель проректора НИУ «БелГУ» по международному сотрудничеству 

Гости интересовались реализацией проектов университета в сфере сельского хозяйства, в том числе инновационными научными разработками.

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