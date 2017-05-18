Приём предложений по новой схеме движения общественного транспорта завершён в Белгороде

10:59

Теперь изучением замечаний будет заниматься специальная рабочая группа.





Как сообщает пресс-служба департамента строительства и транспорта Белгородской области, комплекс мероприятий по совершенствованию модели организации регулярных пассажирских перевозок в Белгородской агломерации проводится ведомством совместно с администрациями Белгорода и Белгородского района и БГТУ им. В. Г. Шухова.

Первый этап приёма предложений по совершенствованию схемы движения общественного транспорта Белгородской агломерации продолжался до 17 мая. Теперь рабочей группе по корректировке схемы маршрутной сети предстоит провести всесторонний анализ полученных замечаний и предложений и внести соответствующие изменения.

Затем откорректированная схема маршрутной сети будет размещена на сайте департамента для дальнейшего обсуждения.