Премия «Семья года» была вручена девятый раз в Белгороде

18:13

В этом году всего было подано 42 заявки на участие.

Премию мэра города «Семья года» вручают с 2008 года. За восемь лет её существования более 250 семей стали лауреатами, а 56 были удостоены почётного звания. Победителей определяют в семи номинациях: «Семейные династии», «Семейная гордость Белого города», «Медовый месяц длиною в жизнь», «Молоды и счастливы вместе», «Семья – источник вдохновения» и «Твори добро другим во благо» и «Её величество Семья».

Предшествовало традиционному награждению вручение почётного знака Белгородской области «Материнская слава» III степени. В этом году его были удостоены 15 многодетный матерей города.

Награда «Материнская слава» – её прежде всего присуждают за воспитание детей, любовь к семье. И мы видим, что наши женщины умеют по-настоящему, искренне любить детей. Они заботятся о них, стараются дать им всё самое лучшее. Именно таких женщин сегодня мы награждаем. Александр Скляров

первый заместитель председателя Белгородской областной Думы

По решению жюри награда «Её величество Семья» была присвоена семье Толдиновых – папа Александр, мама – Наталья и четверо детей – Владимир, Екатерина, Арина и Алексей. Глава семьи – заместитель начальника полиции УМВД России по Белгороду.

Самой многочисленной семьёй на церемонии награждения стала династия Дубина. Отец Николай – руководитель клуба каратэ «Сакура», его супруга Людмила – мастер спорта СССР по художественной гимнастике. У семьи Дубина четверо детей и шестеро внуков.

В 2016 году появилось 4564 малыша, естественный прирост населения составил 402 человека. Это лучший показатель в области. Отрадно отметить, что в структуре рождения увеличивается доля вторых и последующих детей (51 % от общего числа родившихся). В прошлом году родилось 65 двоен. Мы стараемся создавать комфортные условия для новорождённых белгородцев. Константин Полежаев

глава Белгорода

Традиционно отметили и долгожителей в брачной жизни. К примеру, в номинации «Медовый месяц длиною в жизнь» участвовать можно при наличии 50-летнего семейного стажа. Победители – семья Захаровых имеет троих внуков и столько же правнуков. Хранительница семейного очага Мария Захарова ушла на заслуженный отдых после работы в Тресте «Южпромвентиляция»: любит заниматься рукоделием. Её супруг Александр Захаров – ветеран труда, участник ликвцидации аварии на Чернобыльской АЭС. Они вырастили двух дочерей.

В номинации «Семейная гордость Белого города» отметили Ивана и Наталью Черемных и их двух дочерей – Валерию и Евгению.

Роман и Маргарита Опришко были удостоены номинации «Семья – источник вдохновения», а Александра Пестова и её дети Сергей, Елена и четверо внуков – номинации «Твори добро другим во благо».

Семья Артёменко – «Молоды и счастливы вместе». Вместе они девять лет и сейчас воспитывают троих детей.

Это определённый стимул для дальнейшего роста, развития. Это важно для молодых людей, которые готовятся вступить в брак, создать семью. Один из святителей сказал, что мир состоит из государств, государства – из городов, города – из семей, семьи состоят из мужчин и женщин. Если мы поссорим мужчину и женщину – мы разрушим государство. Если помирим их – мы создадим крепкое и устойчивое государство. Михаил Артёменко

клирик Свято-Владимирского храма посёлка Разумное

Отметим, что семь семей-победителей получили традиционно по 50 000 руб.

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