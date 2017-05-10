В Белгороде:

Празднование дня Победы в Белгороде завершилось концертом и фейерверком

09:52
10 Мая 2017
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Несколько тысяч белгородцев пришли вечером 9 мая на Соборную площадь, чтобы отпраздновать 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Со сцены у драмтеатра имени М. С. Щепкина выступали музыкальные и танцевальные коллективы города. Для зрителей звучали песни военных лет, на большом экране показывали кадры из кинохроник и виды Белгородской области наших лет, улетели в небо воздушные шары цветов российского триколора.

Завершил вечер праздничный салют.


Фото и видео автора

 


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