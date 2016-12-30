Праздничный вертеп с живыми ягнятами презентовали на главной площади Белгорода

16:01

Инсценировка Рождества Христова украшает часовню святого равноапостольного князя Владимира на Соборной площади уже второй год.

В этот раз композицию украсили настоящим деревянным хлевом, в котором на время новогодних праздников поселились два живых ягнёнка. Открыто пространство для их выпаса и общения с любопытствующими прохожими. На заднем плане – традиционное для вертепов изображение Марии и младенца Иисуса на фоне неба и взошедшей Вифлеемской звезды. Соответствующую атмосферу дополняет музыка – церковные песнопения. После Рождества здесь же будут звучать святочные колядки.

Идея такого колоритного украшения принадлежит настоятелю часовни отцу Спиридону. А воплотили этот замысел сотрудники ГК «Агро-Белогорье» и глава холдинга Владимир Зотов. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн дал своё благословение.

Соборную площадь посещает много людей, в основном светских. Чтобы рассказать им о Рождестве, мы установили здесь эту интересную тематическую композицию с живыми животными отец Спиридон

настоятель часовни святого равноапостольного князя Владимира

Символ Рождества будет украшать Соборную площадь все праздничные дни до 9 января, сообщает пресс-служба ГК «Агро-Белогорье».

Фото пресс-службы «Агро-Белогорье»