В Белгороде:

Праздничный вертеп с живыми ягнятами презентовали на главной площади Белгорода

16:01
30 Декабря 2016
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Инсценировка Рождества Христова украшает часовню святого равноапостольного князя Владимира на Соборной площади уже второй год.

В этот раз композицию украсили настоящим деревянным хлевом, в котором на время новогодних праздников поселились два живых ягнёнка. Открыто пространство для их выпаса и общения с любопытствующими прохожими. На заднем плане – традиционное для вертепов изображение Марии и младенца Иисуса на фоне неба и взошедшей Вифлеемской звезды. Соответствующую атмосферу дополняет музыка – церковные песнопения. После Рождества здесь же будут звучать святочные колядки.

Идея такого колоритного украшения принадлежит настоятелю часовни отцу Спиридону. А воплотили этот замысел сотрудники ГК «Агро-Белогорье» и глава холдинга Владимир Зотов. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн дал своё благословение.

Соборную площадь посещает много людей, в основном светских. Чтобы рассказать им о Рождестве, мы установили здесь эту интересную тематическую композицию с живыми животными

отец Спиридон
настоятель часовни святого равноапостольного князя Владимира

Символ Рождества будет украшать Соборную площадь все праздничные дни до 9 января, сообщает пресс-служба ГК «Агро-Белогорье».

Фото пресс-службы «Агро-Белогорье»

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