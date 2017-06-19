В Белгороде:

Потоп на улице Губкина в Белгороде связан с порывом магистрального водопровода

15:12
19 Июня 2017
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19 июня вода залила проезжую часть на пересечении улиц Щорса и Губкина, затруднив кольцевое движение автотранспорта.

Как рассказали ИА «Бел.Ру» в «Белводоканале», порыв произошёл на магистральном трубопроводе диаметром 300 мм между улицами Архиерейская и Губкина рано утром 19 июня.

Отключения потребителей не производилось, аварийная бригада устранит порыв в порядке очерёдности поступивших заявок.


Фото Николая Русанова

Видео Анны Зайцевой



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