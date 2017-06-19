Потоп на улице Губкина в Белгороде связан с порывом магистрального водопровода

15:12

19 июня вода залила проезжую часть на пересечении улиц Щорса и Губкина, затруднив кольцевое движение автотранспорта.

Как рассказали ИА «Бел.Ру» в «Белводоканале», порыв произошёл на магистральном трубопроводе диаметром 300 мм между улицами Архиерейская и Губкина рано утром 19 июня.



Отключения потребителей не производилось, аварийная бригада устранит порыв в порядке очерёдности поступивших заявок.





Фото Николая Русанова

Видео Анны Зайцевой



