Последний звонок прозвенел в школах Белгорода

14:41

В этом году в областном центре – 4709 выпускников. Из них 1554 одиннадцатиклассника и 3155 девятиклассников.

Последние звонки прозвучали во всех 45 школах города. Напомним, что всего в регионе 650 общеобразовательных учреждений, из которых в этом году уйдут 18 тыс. белгородских школьников.

Корреспонденты информационного агентства «Бел.Ру» отправились в несколько школ, гимназий и лицеев областного центра и подготовили фоторепортаж.

В 10:00 линейка последнего звонка началась в школе № 24. Это одна из старейших школ областного центра, которая в этом учебном году получила новое здание.

Главные лица линейки – одиннадцатиклассники. Их торжественно привела классная руководительница Нелли Суворова. В этом году из школы № 24 выпустилось всего восемь одиннадцатиклассников.

В программе последнего звонка: поздравление учителей и ответное слово выпускников, вальс одиннадцатиклассников и девятиклассников и запуск воздушных шаров.

В этом году свои аттестаты получат 4709 юношей и девушек. Из них 3155 выпускников заканчивают девятый класс, остальные – одиннадцатый. 87 выпускников являются победителями и призёрами регионального и заключительного этапов Всероссийских школьных олимпиад. 48 ребят – стипендиаты администрации Белгорода. Уверен, что многие из тех, кто сегодня услышал последний звонок, прославит наш регион и нашу страну. Александр Мясников

начальник отдела экономического анализа и прогнозирования, развития промышленности департамента экономического развития администрации Белгорода

В багаже у вас за время обучения появились новые знания. И мы, провожая вас, надеемся, что они вам помогут в сдаче единых государственных экзаменов и в дальнейшем по жизни. Отрадно отметить, что в числе наших участников – десятки победителей различных олимпиад, активные участники разнообразных культурных, спортивных, социальных мероприятий города и области. Вы большие молодцы! Андрей Мухартов

директор гимназии №3

Участниками этого праздника сегодня являются почти 36 тысяч белгородцев (данные по Белгородской области – Прим. ред.). Для кого-то этот праздник – это окончание очередного учебного года, но особенно трогательным и праздничным этот день является для выпускников 9-х и 11-х классов. Искренне желаю, чтобы ваш дальнейший выбор учебного заведения был осознанный. Ольга Медведева

заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой политике

В гимназии № 3 выпускники слёз не сдерживали – они осознают, что не за горами взрослая жизнь, единые государственные экзамены и поступление в вузы.





На линейке в лицее № 32 присутствовали 73 одиннадцатиклассника, 104 девятиклассника. В 2016-2017 учебном году лицей вошёл в число ста престижных школ Российской Федерации.

Мы от всей души желаем вам успешно сдать выпускные экзамены и сделать правильный жизненный выбор. Пусть вам помогут вечные светлые ориентиры: честь и ответственность, трудолюбие и дружба, любовь к ближнему. Николай Перестенко

директор лицея № 32 Белгорода

Руководитель областного департамента образования Наталий Полуянова пожелала выпускникам справиться и аттестацией, правильно определить свой дальнейший жизненный путь.

У вас сейчас будет непростая пора сдачи единого государственного экзамена, государственной итоговой аттестации. Искренне надеюсь, что вы пройдёте этот рубеж успешно. Вы обучались в таком замечательном лицее, уверена, ваши знания будут крепкими и надёжными. Наталия Полуянова

заместитель губернатора Белгородской области

Стоит отметить, что в 2017 году в Белгородской области – 12 810 выпускников 9-х классов и 5885 – 11-х.

Фото Елены Свиридовой и Валерии Чирах