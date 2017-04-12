В Белгороде:

Портрет Гагарина составили участники флешмоба в Белгороде

19:04
12 Апреля 2017
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В областном центре прошла посвящённая Дню космонавтики акция ОНФ «Юрий Гагарин – первый в мире космонавт».

Акция прошла в парке Победы 12 апреля. Свыше 200 активистов Общероссийского народного фронта, студентов составили из частей портрет первого в мире космонавта. Затем с криком «Поехали!» они запустили в небо 56 белых воздушных шаров.

Заодно белгородцы поучаствовали во всероссийской акции «Подними голову», сообщает пресс-служба регионального штаба ОНФ.

Фото регионального штаба ОНФ 

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