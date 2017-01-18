Попытка ограбления в подъезде на бульваре Юности в Белгороде не удалась благодаря соседям

12:40

Крики девушки, которую хотел ограбить незнакомец, услышали соседи. Благодаря им была оперативно вызвана полиция, а грабитель задержан по горячим следам.

Сообщение о попытке грабежа от жителей многоквартирного дома на бульваре Юности в Белгороде поступило в дежурную часть городского отделения УМВД России.

По предварительным данным, в вечернее время 29-летняя жительница областного центра возвращалась домой. За ней в подъезд зашёл незнакомый мужчина. Догнав девушку, грабитель прижал её к стене и стал требовать деньги. Крики о помощи услышали соседи. Выбежав на лестничную площадку, они тем самым остановили злоумышленника. Тот в свою очередь попытался скрыться с места преступления.

О происшествии незамедлительно сообщили в полицию. Далеко уйти ранее судимому 37-летнему уроженцу Магаданской области не удалось. По горячим следам он был задержан группой быстрого реагирования отдельного батальона ППСП.

Старший следователь отдела № 1 СУ УМВД России по г. Белгороду Александр Лукьянчиков сообщил, что по факту попытки грабежа возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.





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